Певица Жасмин рассказала о зависимости Пугачевой от кофе и мороженого

Москва, 19 декабря. Заслуженная артистка России Сара Манахимова, более известная под псевдонимом Жасмин, заявила, что примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева никогда не переедает, но очень любит сладкое.

Жасмин приняла участие в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!». В новом выпуске шоу обсуждался сногсшибательный внешний вид похудевшей Пугачевой. Певица Жасмин с восторгом высказалась о фигуре исполнительницы и ее стройных точеных ногах.

По словам артистки, Пугачева хорошо питается и никогда не отказывается от десертов. При этом она в некоторой степени зависит от кофе и мороженого.

«Она не переедает, но ест нормально. После этого всегда с кайфом говорит: «Как же я сейчас закажу «Капучино» или «Американо». И шарик мороженого. Она любитель сладкого», — поделилась звезда.

В программе также говорили о здоровье Пугачевой. Артистка давно болеет сахарным диабетом и много сладкого ей нельзя. Сама исполнительница неоднократно подтверждала эту информацию.

В последние годы народная артистка СССР ведет закрытый образ жизни. Вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным она живет в Подмосковье. Иногда Пугачева появляется на светских мероприятиях.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о своем вкладе в популяризацию творчества певицы. Он предлагал участникам шоу «X-Фактор» исполнить песни Пугачевой.