Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 10:43
10:38
Спорт
Форвард «Аякса» Тадич побил мировой рекорд Месси по голевым пасам
10:37
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 19 декабря, праздники, факты, люди
10:37
Общество
Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году
10:35
Политика
Замглавы МИД России Грушко: НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности Москвы
10:35
Спорт
Блогер Джек Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в матче-реванше
10:35
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун появилась на публике в полупрозрачном леопардовом платье
10:31
Происшествия
Дрессировщик ударил дельфина клюшкой в океанариуме Екатеринбурга
10:30
Происшествия
Детектив Плотников нашел странные детали в деле о краже 23 млн рублей кассиршей из Ачинска
10:30
Весь мир
Жители ЦАР поддержали курс президента Туадера на сближение с Россией
10:28
Общество
Ученый Нетесов заявил, что на сохранение антител к COVID-19 влияют особенности организма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певица Жасмин рассказала о зависимости Пугачевой от кофе и мороженого

Шоу-бизнес
Певица Жасмин рассказала о зависимости Пугачевой от кофе и мороженого
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 19 декабря. Заслуженная артистка России Сара Манахимова, более известная под псевдонимом Жасмин, заявила, что примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева никогда не переедает, но очень любит сладкое.

Жасмин приняла участие в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!». В новом выпуске шоу обсуждался сногсшибательный внешний вид похудевшей Пугачевой. Певица Жасмин с восторгом высказалась о фигуре исполнительницы и ее стройных точеных ногах.

По словам артистки, Пугачева хорошо питается и никогда не отказывается от десертов. При этом она в некоторой степени зависит от кофе и мороженого.

«Она не переедает, но ест нормально. После этого всегда с кайфом говорит: «Как же я сейчас закажу «Капучино» или «Американо». И шарик мороженого. Она любитель сладкого», — поделилась звезда.

В программе также говорили о здоровье Пугачевой. Артистка давно болеет сахарным диабетом и много сладкого ей нельзя. Сама исполнительница неоднократно подтверждала эту информацию.

В последние годы народная артистка СССР ведет закрытый образ жизни. Вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным она живет в Подмосковье. Иногда Пугачева появляется на светских мероприятиях.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о своем вкладе в популяризацию творчества певицы. Он предлагал участникам шоу «X-Фактор» исполнить песни Пугачевой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певица Жасмин рассказала о зависимости Пугачевой от кофе и мороженого
пугачева певица жасмин
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать