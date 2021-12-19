Госкомиссия Азербайджана заявила о передаче Армении десяти военнослужащих

Баку, 19 декабря. Баку передал Еревану десять армянских военнослужащих, которые были задержаны в ходе боестолкновений на границе между странами 16 ноября. Об этом сообщает Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Передача военнослужащих стала итогом трехсторонней встречи с участием главы Европейского Совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая состоялась 14 декабря в Брюсселе.

«Баку при посредничестве ЕС передал Еревану 10 военнослужащих. Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в кельбаджарском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что скорейшая делимитация границы с Арменией является единственным способом избежать напряженности.