Кардашьян и Дэвидсон романтично провели время в кино

Нью-Йорк, 19 декабря. Бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян продолжает проводить время в компании нового возлюбленного — актера и комика Пита Дэвидсона. На этот раз пару заметили на свидании в кинотеатре.

Кардашьян живет на Манхэттене в отеле, возле которого видели Дэвидсона. Вечером того же дня он появился вместе со светской львицей у кинотеатра Atrium Stadium на Статен-Айленде. Фотографии парочки опубликовал портал TMZ.

Комик выбрал для похода на свидание желто-зеленую куртку с узорами, напоминающими цветы, футболку, спортивные брюки и разноцветные кроссовки. Бизнесвумен тоже предпочла непринужденный стиль в одежде. Звезда реалити-шоу пришла на встречу с возлюбленным в черных широких брюках и бомбере такого же цвета. Образ Кардашьян дополнили бархатные ботильоны малинового оттенка.

По данным инсайдеров, пара выбрала для просмотра в кинотеатре фильм «Дом Gucci». Похоже, знаменитости романтично провели время в кино.

Дэвидсон, который является участником комедийного шоу Saturday Night Live, смог позволить себе побыть с возлюбленной субботним вечером благодаря незапланированному выходному. Расписание выхода передачи изменилось, поскольку сразу у четырех актеров шоу тест на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, Ким Кардашьян еще находится в процессе развода с рэпером Канье Уэстом. После расторжения брака она хочет вернуть свою девичью фамилию.