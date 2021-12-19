Кардиолог Кореневич, заявила кофе снижает уровень воспалений в организме

Москва, 19 декабря. Кофе положительно влияет на здоровье человека. Об этом свидетельствуют исследования кардиологов.

Этот популярный напиток не увеличивает риски инсульта и инфаркта, а наоборот, снижает риск развития сердечной недостаточности на пять процентов. Кроме того, одна-две кружки кофе в день полезны для людей, которые перенесли инфаркт миокарда. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич «Российской газете».

«Негативного влияния на сердце и сосуды не выявлено, если человек умеренно употребляет кофе. Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра», — сказала она.

Эксперт порекомендовала пить черный кофе без сахара и молока. Это считается самым полезным вариантом, так как различные добавки могут повышать риск развития сахарного диабета.

Ранее научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина заявила, что потребление кофе в больших количествах снижает его эффективность. Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе.