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Бывший агент ЦРУ Вайсберг: Россия не угрожает «гуманной демократии» США

Политика
Бывший агент ЦРУ Вайсберг: Россия не угрожает «гуманной демократии» США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 декабря. Взгляды политиков США на отношения с Россией застряли в прошлом, когда Соединенные Штаты представляли себя в качестве «хорошей жертвы безнравственного оппонента», заявил бывший агент ЦРУ, писатель Джозеф Вайсберг.

По словам бывшего сотрудника спецслужбы, Вашингтон до сих пор продолжает воспринимать Москву в качестве «империи зла». Все выпады западных стран в адрес России из-за ситуации вокруг Украины сравнимы с временами холодной войны, в которой сам Вайсберг принимал участие. Тогда США пытались навязать своим гражданам максимально негативное мнение о СССР.

Бывший американский разведчик отметил, что он переосмыслил многое об отношениях Москвы и Вашингтона.

«Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стабильной, порядочной и гуманной демократии», — заявил Вайсберг.

Бывший агент ЦРУ Вайсберг: Россия не угрожает «гуманной демократии» США
kremlin.ru / Администрация президента России

Он напомнил, что Латвию, Эстонию и Литву включили в состав НАТО, после чего США начали размещать свое вооружение в этих государствах и внедрять санкции против России.

«Все эти шаги были агрессивными действиями, которые разумный человек, или государство, мог счесть угрозой», — заключил бывший агент.

Владимир Путин ранее сообщил, что минимум один агент ЦРУ работал советником Правительства РФ в начале 90-х. По его словам, это дело переросло в судебный процесс в Соединенных Штатах.

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сша цру холодная война
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