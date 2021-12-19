Вдова погибшего посла в Турции Карлова заявила о стремлении супруга защитить интересы РФ

Москва, 19 декабря. Погибший пять лет назад в Анкаре российский дипломат Андрей Карпов всегда отстаивал интересы России. Об этом рассказала вдова убитого посла в Турции Марина Карлова.

Дипломатический представитель РФ был застрелен 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападавшего ликвидировали силы безопасности.

Марина Карлова отметила, что ее супруг был скромным человеком и всегда направлял свои усилия на защиту интересов России.

«Есть дело — Родину защищать, а профессия дипломата заключается в том, чтобы защищать интересы своей Родины. И Андрей стремился внести свою лепту в это дело», — сказала вдова в интервью РИА Новости.

Карлова добавила, что она не следит за процессом расследования убийства, поскольку для нее это очень тяжело.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Москва и Анкара не попали в ловушку организаторов убийства посла Карлова. По его словам, страны сумели сохранить отношения после трагедии с дипломатом.