Супруга сына Валерии объяснила, почему вышла замуж беременной

Москва, 19 декабря. Блогер и модель Лиана Шульгина ответила на вопросы подписчиков в Instagram. Больше всего пользователей волновало, почему она стала супругой сына певицы Валерии Арсения, будучи беременной.

Многие решили, что Арсений Шульгин сделал предложение любимой только из-за скорого рождения малыша. Но модель опровергла это мнение, подчеркнув, что ребенок был запланированным.

«Когда мы были на отдыхе, уже обсуждали свадьбу. После приезда началась пандемия. Через несколько месяцев решили: хотим ребенка! У нас получилось», — написала она в Stories.

Prt Scr instagram.com / @lianashulginaa

Карантин помешал паре воплотить планы о красивом торжестве. А когда меры предосторожности были ослаблены, Шульгина чувствовала себя не очень хорошо. В итоге мероприятие состоялось только в августе прошлого года. В январе у них родилась дочь, которую назвали Селин.

Певица Валерия была очень рада прибавлению в семье. В интервью она неоднократно тепло отзывалась о своей невестке. Артистка во всем их поддерживает и помогает с малышкой.

Ранее Шульгина рассказала о проблемах со здоровьем после родов. У девушки изменился гормональный фон, увеличилась щитовидная железа. Это проявляется в эмоциональной нестабильности, частой смене настроения.