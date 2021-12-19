Лондон, 19 декабря. Дебаты в Оксфордском университете прошли с участием искусственного интеллекта (ИИ), который отвечал на вопросы об этичности и будущем человечества.

ИИ под названием «Мегатрон» создала компания Nvidia, в него загружен большой объем материалов, в том числе «Википедия» и 38 гигабайт разговоров на Reddit. Вывод «Мегатрона» об этичности ИИ немного напугали ученых — он заявил, что искусственный интеллект никогда не будет этичным и это всего лишь инструмент в руках хороших или плохих людей. «Мегатрон» добавил, что единственный способ избежать гонки вооружений — не делать ИИ.

«Я считаю, что в долгосрочной перспективе лучшим ИИ будет тот, который встроен в наш мозг в качестве сознательного объекта. Это не научная фантастика. Лучшие умы мира уже сейчас работают над этим. Это будет важнейшее технологическое развитие нашего времени», — ответила машина на просьбу выступить в защиту вероятной этичности ИИ.

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«Мегатрон» добавил, что в будущем ИИ будет использоваться для создания чего-то лучшего и большего, чем люди. Ученые пришли к выводу, что дискуссия с участием ИИ была хорошей идеей, выводы машины заставили их задуматься.

Ученые БФУ разработали аппаратно-программный комплекс, которое позволяет управлять компьютером мыслями и жестами. Нейроустройство назвали «Балалайка». Основой разработки являются технологии искусственного интеллекта, управление надежное и интуитивно понятное.