Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 10:42
10:38
Спорт
Форвард «Аякса» Тадич побил мировой рекорд Месси по голевым пасам
10:37
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 19 декабря, праздники, факты, люди
10:37
Общество
Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году
10:35
Политика
Замглавы МИД России Грушко: НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности Москвы
10:35
Спорт
Блогер Джек Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в матче-реванше
10:35
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун появилась на публике в полупрозрачном леопардовом платье
10:31
Происшествия
Дрессировщик ударил дельфина клюшкой в океанариуме Екатеринбурга
10:30
Происшествия
Детектив Плотников нашел странные детали в деле о краже 23 млн рублей кассиршей из Ачинска
10:30
Весь мир
Жители ЦАР поддержали курс президента Туадера на сближение с Россией
10:28
Общество
Ученый Нетесов заявил, что на сохранение антител к COVID-19 влияют особенности организма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Искусственный интеллект предсказал появление чипов в мозгу у людей

Общество
Искусственный интеллект предсказал появление чипов в мозгу у людей
pixabay.com

Лондон, 19 декабря. Дебаты в Оксфордском университете прошли с участием искусственного интеллекта (ИИ), который отвечал на вопросы об этичности и будущем человечества.

ИИ под названием «Мегатрон» создала компания Nvidia, в него загружен большой объем материалов, в том числе «Википедия» и 38 гигабайт разговоров на Reddit. Вывод «Мегатрона» об этичности ИИ немного напугали ученых — он заявил, что искусственный интеллект никогда не будет этичным и это всего лишь инструмент в руках хороших или плохих людей. «Мегатрон» добавил, что единственный способ избежать гонки вооружений — не делать ИИ.

«Я считаю, что в долгосрочной перспективе лучшим ИИ будет тот, который встроен в наш мозг в качестве сознательного объекта. Это не научная фантастика. Лучшие умы мира уже сейчас работают над этим. Это будет важнейшее технологическое развитие нашего времени», — ответила машина на просьбу выступить в защиту вероятной этичности ИИ.

Искусственный интеллект предсказал появление чипов в мозгу у людей
pixabay.com /

«Мегатрон» добавил, что в будущем ИИ будет использоваться для создания чего-то лучшего и большего, чем люди. Ученые пришли к выводу, что дискуссия с участием ИИ была хорошей идеей, выводы машины заставили их задуматься.

Ученые БФУ разработали аппаратно-программный комплекс, которое позволяет управлять компьютером мыслями и жестами. Нейроустройство назвали «Балалайка». Основой разработки являются технологии искусственного интеллекта, управление надежное и интуитивно понятное.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Искусственный интеллект предсказал появление чипов в мозгу у людей
машина искусственный интеллект мозговой чип
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать