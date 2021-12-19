«Брошен на произвол судьбы»: петербуржцы считают, что город плохо убирают от снега

Снегопады, по словам петербуржцев, не приносили бы больших проблем, если бы власти города хорошо выполняли свою работу. Корреспондент ФАН лично убедился в том, что коммунальщики в выходные дни особенно «пекутся» о безопасности горожан. Например, в Приморском районе недалеко от метро утром 19 декабря было довольно скользко, к тому же мокрый снег, попадая на лед, сразу таял, и ситуация становилась еще страшнее. Поскользнуться на мокрой наледи на глазах корреспондента успели двое горожан.

Вполне возможно, жители других городов даже обрадовались бы снегопаду этим утром, но петербуржцам он принес только тревогу. Да и как может быть иначе, учитывая, как неэффективно работают коммунальные службы Северной столицы.

Своими впечатлениями от обстановки на улицах города с ФАН поделились жители Санкт-Петербурга.

«Вот опять снег выпал, значит, жди новой беды: либо через сугробы пробираться, либо от луж спасаться, когда все начнет таять», — поделилась беспокойством Татьяна С.

То же самое тревожит и другого горожанина. По его словам, главная проблема заключается именно в том, как организована работа коммунальных служб.

«Все было бы нормально, если бы снег убирали как положено, а так, конечно, даже небольшой снегопад превращается в серьезную проблему. Такое ощущение, что город просто брошен на произвол», — сказал Николай М.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что в Петроградском районе школьницу госпитализировали после обрушения льда с крыши. На фоне подобных вопиющих происшествий администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова упорно рапортует об активной уборке города от снега.