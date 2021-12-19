В Томске спасли мужчину при пожаре в пятиэтажном доме

Томск, 19 декабря. Огонь охватил одну из квартир в кирпичном жилом доме. Одному человеку потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Инцидент произошел на улице 79-й Гвардейской дивизии. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 05:52 по местному времени. На место были направлены десять человек личного состава и три единицы специальной техники. В 06:03 специалисты ликвидировали пламя. В результате происшествия обгорел матрас на площади 0,5 кв. м.

Во время тушения сотрудники МЧС спасли мужчину. Его доставили в областную клиническую больницу. У пациента диагностировали отравление продуктами горения. Личность пострадавшего устанавливается.

Ранее пожар вспыхнул в жилом доме Пензы, информирует телеканал «360». Спасатели оперативно вывели из отрезанных дымом помещений трех жильцов.