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Российские банки не планируют повышать ставки по вкладам до двузначных значений

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 09:51
Экономика
Российские банки не планируют повышать ставки по вкладам до двузначных значений
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 19 декабря. Кредитные организации после повышения Центробанком РФ ключевой ставки до 8,5% могут увеличить доходность по вкладам, но в 2022 году она не достигнет двузначных значений, сообщает РИА Новости.

Средняя максимальная ставка по вкладам сегодня составляет 7,8%, а в конце ноября равнялась 7,21%. Как правило, банки увеличивают ставки по депозитам после повышения ключевой ставки.

«Для вкладчиков такое решение Центрального банка означает продолжение роста ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам в ближайшие 2 — 3 недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более», — поделились ожиданиями в пресс–службе «ВТБ».

«Совкомбанк» планирует увеличить в январе и феврале ставки по депозитам до 8,2–8,4%, «Русский стандарт» — до 8%, «Хоум кредит» — до 9%. «Дом.РФ» может поднять ставки по вкладам на 0,3–0,5 п. п., «Почта банк» на 0,25–05 п. п., «Экспобанк» на 0,2–0,3 п. п.

«В 2022 году средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5 — 8% годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%», — ожидает «ВТБ».

«Промсвязьбанк» не исключает, что по некоторым вкладам на длительный срок ставки могут подняться до 10%. «Абсолютбанк», «Московский кредитный банк» и «Газпромбанк» также считают возможным небольшое повышение ставок по вкладам, однако до двузначных значений их поднимать пока никто не намерен.

Экономист Дмитрий Прокофьев объяснял, что высокие ставки и жесткая денежно-кредитная политика важны тем, у кого есть деньги есть (они хотят больших процентов по вкладам). В низких ставках и мягкой ДКП заинтересованы те, у кого денег нет (им нужны низкие проценты по кредитам), цитирует его INFOX.

ЦБ ранее предложил создать специализированные вклады для бедных слоев населения. Нормативные процентные ставки и освобождение от налогов на выплачиваемые проценты стали бы серьезным подспорьем для малоимущих.

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Все новости / Экономика / Российские банки не планируют повышать ставки по вкладам до двузначных значений
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