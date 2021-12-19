Вынесенные на тайваньский референдум вопросы не набрали нужного количества голосов

Тайбэй, 19 декабря. Референдум на Тайване признали несостоявшимся. Вынесенные вопросы не набрали нужного количества голосов, сообщили журналисты местного информагентства.

На голосование были вынесены вопросы, связанные с экологией, импортом американской свинины с кормовой добавкой рактопамин, атомной энергетикой и порядком проведения референдумов в будущем. Каждое решение должно было набрать 25% от общего числа избирателей. Это не меньше 4,98 млн голосов.

Вопрос об атомной энергетике поддержали 3,8 млн человек, американской свинине и будущих референдумах — 3,9 млн. За вопрос об экологии также проголосовали 3,9 млн избирателей. Общая явка на процедуру составила 41%.

Провал референдума прокомментировал глава тайваньского правительства Су Чжэньчан. По его словам, это подтверждает поддержку большей части населения политики действующих властей острова.

Ранее политолог Николай Межевич заявил, что Китай может спокойно смотреть на американскую активность на острове. Эксперт подчеркнул, что попытки партнеров вбить клин между Москвой и Пекином не привели к успеху.