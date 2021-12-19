Второй тур выборов мэра города Бельцы начался в Молдавии

Кишинев, 19 декабря. Второй тур внеочередных выборов градоначальника молдавского города Бельцы стартовал 19 декабря. Участки для голосования открылись для избирателей в 07:00 по местному времени и проработают до 22:00.

Жителям города предстоит выбрать мэра из двух кандидатов: бывшего заместителя градоначальника Николая Григоришина и претендента от партии «Патриоты Молдовы» Николая Кирильчука. В первом туре они набрали 20% и 1,2% голосов соответственно.

Избирательный процесс проходит на фоне скандала, после которого кандидата от оппозиционеров Марину Таубер, победившую в первом туре с показателем в 47%, сняли с гонки. Политик считает, что ее лишили права участвовать в выборах по приказу президента Молдавии Майи Санду.

Бывший глава государства Игорь Додон ранее заявил, что ответственность за кризис в Молдавии лежит на президенте Майе Санду, которая пользуется поддержкой Запада. По его словам, сейчас никто не может помешать некомпетентным действиям нынешней власти.