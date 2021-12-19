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Бородина провела время на дне рождения Варвиной в компании нового ухажера

Шоу-бизнес
Бородина провела время на дне рождения Варвиной в компании нового ухажера
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 19 декабря. Ведущую «Дома-2» и блогера Ксению Бородину заметили в компании нового мужчины. Знаменитость обнималась с ухажером на дне рождения экс-участницы телестройки Натальи Варвиной.

Виновнице торжества исполнилось 39 лет 23 ноября, но из-за болезни ей пришлось перенести празднование дня рождения почти на месяц. В итоге Варвиной все же удалось собрать на праздник близких и коллег. Мероприятие посетили Ксения Бородина, Ольга Орлова, Елена Бушина, Влад Кадони с девушкой и многие другие.

Гости весело проводили время и делились кадрами с вечеринки в соцсетях. Например, Бородина опубликовала в Instagram Stories видео, на котором она подпевает песне «Чистый лист» группы «Нэнси», глядя при этом на кого-то. В конце ролика в кадре появляется мужчина в серой толстовке с капюшоном, который обнимает телеведущую, при этом его видно только с затылка.

Бородина провела время на дне рождения Варвиной в компании нового ухажера
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Однако фото загадочного ухажера знаменитости опубликовали в Instagram-аккаунте anshlak_admin. Примечательно, что это не бизнесмен Эрик Авагян, с которым Бородину неоднократно видели летом. Можно предположить, что блогер завела новые отношения.

Бородина провела время на дне рождения Варвиной в компании нового ухажера
Prt Scr instagram.com / @anshlak_admin

Недавно ведущая «Дома-2» пережила развод с бизнесменом Курбаном Омаровым, от которого у нее есть дочь. Бородина признавалась, что стала много думать о сексе после расставания с мужем.

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дом-2 бородина знаменитости
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