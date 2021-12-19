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Американская ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник Turksat 5B

Технологии
Американская ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник Turksat 5B
flickr.com  /  SpaceX

Москва, 19 декабря. Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9, которая вывела на орбиту новый турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5B.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. После старта первая ступень носителя совершила успешную посадку на плавучую платформу.

Через 34 минуты после запуска спутник массой 4,5 тонны был выведен на геостационарную орбиту. Turksat 5B предназначен для предоставления коммерческих услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.

Ранее стало известно, что запуск российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К2» может состояться во втором квартале 2022 года. К настоящему моменту специалисты завершили сборку аппарата и приступили к его испытаниям.

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Все новости / Технологии / Американская ракета Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник Turksat 5B
ракета spacex спутник falcon turksat 5b
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