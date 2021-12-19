Петербуржцы в соцсетях раскритиковали работу дворников и пожаловались на гололед

Санкт-Петербург вновь оказался во власти снежной метели. В ночь с 18 на 19 декабря дороги и тротуары припорошило снегом, но из-за теплой погоды снова образовалась страшная гололедица. В социальных сетях горожане продолжают негодовать бездействием администрации и делают все возможное, чтобы просто не упасть и не получить травмы. Жители города просят убрать снег и предотвратить гололедицу.

«Срочно! Посыпьте наконец-то улицы, я сегодня упала. Люди еле передвигаются! Гололед невозможный. Вся Садовая улица и Вознесенский проспект — сплошной каток!» — жалуются люди.

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Горожане продолжают возмущаться, что движение по городу затруднено, так как из-за обилия осадков невозможно передвигаться ни на общественном транспорте, ни пешком.

«Когда произведут уборку и вывоз снега с набережной Крюкова канала? Сугробы, наледи. Невозможно ни пройти ни проехать. Во дворах жилых домов также не производится уборка сугробов. Садовая улица и Вознесенский проспект — сплошная наледь!» — задаются вопросами петербуржцы.

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Кроме того, горожане отмечают, что дворники с лопатами хоть иногда и попадаются, но свою работу они выполняют некачественно: ни снег, ни лед не убираются в достаточном объеме, из-за чего дворы убирают сами жители.

«Сегодня наш двор убирали два человека с лопатами и техника. Вот так они его убрали. Вы считаете, что это нормально? На дороге голый лед. Кусочек асфальта, на переднем крае фото, убран жильцами до их уборки. А ведь отчитаются, что убрано... И вход на дорожку вдоль детского сада 69 — от дома 17/1 до дома 17/2 — завален снегом с асфальта. Вот такая уборка», — возмущаются недовольные жильцы.

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Проблемы со снегом в Северной столице только нарастают, а работа для коммунальных служб лишь добавляется, но при этом администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым не предпринимает никаких действий — словно отсиживается в стороне. К снегопаду прибавилась сильная гололедица, которая провоцирует заторы на дорогах. Кроме того, синоптики предупреждают о постепенном понижении температуры воздуха. На следующей неделе в городе ожидается до 12 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что петербуржцы в соцсетях возложили ответственность за пожар на «Северной верфи» на власти города. Порция критики досталась и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, которого некоторые горожане отправили в «отставку».