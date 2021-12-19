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Актриса Рудова пришла на премьеру «Свингеров» в мешковатом костюме

Шоу-бизнес
Актриса Рудова пришла на премьеру «Свингеров» в мешковатом костюме
instagram.com  /  @rudovanata

Москва, 19 декабря. Известная российская актриса и модель Наталья Рудова посетила премьеру комедии «Свингеры» режиссера Андрейса Экиса. Для выхода в свет она выбрала черный костюм мужского кроя.

Показ картины состоялся 17 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь». Гостями мероприятия стали Ирина Пегова, Алика Смехова, Елена Малышева, Олеся Судзиловская и другие звезды. Многие актрисы появились на красной дорожке в элегантных платьях, а Наталья Рудова решила отличиться.

Она пришла в мешковатом костюме оверсайз, скрывающем фигуру. Но журналисты все-таки заметили, что актриса немного поправилась. Снимок из кинотеатра Рудова опубликовала в Instagram.

«Вчера состоялась премьера нашего фильма «Свингеры». Очень доброе, смешное и новогоднее кино», — написала светская львица.

Актриса Рудова пришла на премьеру «Свингеров» в мешковатом костюме
Prt Scr instagram.com / @rudovanata

Публикация за половину суток набрала более 30 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Большинству пользователей понравился образ Рудовой, но были и те, кому костюм показался странным.

«Наряд, конечно, не к месту. Кроссовки еще надела, что это вообще?»;

«Могла бы платье надеть», — отреагировали фолловеры.

Главные роли в «Свингерах» сыграли Дмитрий Нагиев, Наталья Рудова, Ирина Пегова и Илья Носков. Фильм выходит в российский прокат 6 января.

Ранее Рудова поделилась в соцсетях черно-белым снимком из бассейна. Поклонники осыпали звезду комплиментами, расхваливая ее идеальную фигуру.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Рудова пришла на премьеру «Свингеров» в мешковатом костюме
актриса фильм рудова
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