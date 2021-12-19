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МИД Турции: Москва и Анкара не попали в ловушку организаторов убийства посла Карлова

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 09:09
Политика
МИД Турции: Москва и Анкара не попали в ловушку организаторов убийства посла Карлова
mfa.gov.tr  /  Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs

Анкара, 19 декабря. Россия и Турция не попали в ловушку организаторов убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, поэтому разрушить отношения между странами не удалось, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Министр напомнил, что прошло уже пять лет с момента гибели дипломатического представителя Андрея Карлова.

«Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что нападение на российского посла было террористическим актом.

МИД России ранее заявил о готовности оказать помощь в нормализации отношений Армении и Турции.

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