«Муж» Распутиной решился на развод с официальной женой после 23 лет брака

Москва, 19 декабря. Певица Мария Распутина всегда называла Виктора Захарова своим мужем, однако все это время он был женат на другой женщине. Спустя 23 года Захаров принял решение развестись. Бракоразводный процесс избранник Распутиной запланировал на февраль 2021 года.

Интересно, что Виктор Захаров и Маша Распутина обвенчались в 1999-м году, пара находится в отношениях уже 23 года. В шоу «Секрет на миллион» на НТВ певица рассказала, что ее возлюбленный женат только по бумажкам. На вопрос о том, почему Захаров не разводился столько лет, Распутина отметила, что это является только его личным делом.

«Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все...», — сказала артистка телеведущей Лере Кудрявцевой.

Prt Scr youtube.com / Кадр из программы «Эксклюзив» (Первый канал, 2018 год)

По словам певицы, она в свое время настаивала на свадьбе, но возможности не было. Сейчас же желания устроить свадебное торжество уже нет. Распутина добавила, что организовать праздник можно, но после 23 лет совместной жизни он будет выглядеть в глазах общества «искусственно надутым».

Ранее певица устроила свою дочь Марию Захарову на работу к дизайнеру Анике Керимовой. Распутина попала в центр скандала после эфира шоу Андрея Малахова, где дочь артистки обвинила ее пасынка в домогательствах.