Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 09:13
09:11
Происшествия
Тихоокеанский тайфун «Раи» унес жизни 75 человек на Филиппинах
09:10
Общество
Аэропорт Челябинска закрыли для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега
09:08
Политика
МИД Турции: Москва и Анкара не попали в ловушку организаторов убийства посла Карлова
09:00
Общество
Коммунальщики Петербурга могли использовать некачественные реагенты для борьбы со снегом
08:57
Общество
«Муж» Распутиной решился на развод с официальной женой после 23 лет брака
08:53
Происшествия
Садовый дом вспыхнул в Красногвардейском районе Петербурга
08:51
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых пострадали в столкновении Toyota и Suzuki в Якутии
08:49
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись во дворе дома в Красносельском районе Петербурга
08:47
Общество
Терапевт Хан: зараженные штаммом «Омикрон» пациенты по ночам страдают от потливости
08:43
Происшествия
Семья с ребенком отравилась угарным газом в Нижегородской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Двое детей и четверо взрослых пострадали в столкновении Toyota и Suzuki в Якутии

Происшествия
Двое детей и четверо взрослых пострадали в столкновении Toyota и Suzuki в Якутии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Якутск, 19 декабря. Две иномарки столкнулись на 662-м км федеральной автодороги «Лена» в Алданском районе Якутии. Травмы в результате происшествия получили шесть человек.

Авария произошла в 21:50 субботы (15:50 по московскому времени). Предварительно установлено, что Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1991 года рождения выехала на полосу встречного движения, допустив столкновение с Toyota Ipsum.

«В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров Toyota Ipsum. Среди пострадавших двое несовершеннолетних», — уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Пассажиры и водители обеих иномарок были пристегнуты ремнями безопасности. Это позволило избежать смертельных жертв в результате ДТП, говорится в сообщении ведомства.

Еще одна авария с участием автомобиля Suzuki произошла утром 19 декабря на острове Русский в Приморье. Иномарка столкнулась с такси, после чего загорелась вместе с водителем и пассажиром внутри.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Двое детей и четверо взрослых пострадали в столкновении Toyota и Suzuki в Якутии
дтп toyota якутия suzuki
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать