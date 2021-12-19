Двое детей и четверо взрослых пострадали в столкновении Toyota и Suzuki в Якутии

Якутск, 19 декабря. Две иномарки столкнулись на 662-м км федеральной автодороги «Лена» в Алданском районе Якутии. Травмы в результате происшествия получили шесть человек.

Авария произошла в 21:50 субботы (15:50 по московскому времени). Предварительно установлено, что Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1991 года рождения выехала на полосу встречного движения, допустив столкновение с Toyota Ipsum.

«В результате ДТП различные травмы получили водитель и пять пассажиров Toyota Ipsum. Среди пострадавших двое несовершеннолетних», — уточнили в региональном управлении ГИБДД.

Пассажиры и водители обеих иномарок были пристегнуты ремнями безопасности. Это позволило избежать смертельных жертв в результате ДТП, говорится в сообщении ведомства.

Еще одна авария с участием автомобиля Suzuki произошла утром 19 декабря на острове Русский в Приморье. Иномарка столкнулась с такси, после чего загорелась вместе с водителем и пассажиром внутри.