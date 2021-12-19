Терапевт Хан: зараженные штаммом «Омикрон» пациенты по ночам страдают от потливости

Лондон, 19 декабря. Новый симптом начал проявляться у людей, зараженных штаммом коронавируса «Омикрон». Терапевт Амир Хан призвал внести его в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).

Инфицированные новым вариантом коронавируса пациенты жалуются на ночную потливость. Этот признак стоить добавить к уже известным непрерывному кашлю, высокой температуре, потере обоняния и вкуса, насморку, головной боли, общей усталости и ломоте в теле, сообщило издание Daily Star со ссылкой на эфир телеканала ITV Lorraine.

Внесение всех этих симптомов в список NHS позволит более эффективно диагностировать заражения штаммом «Омикрон» и отслеживать случаи инфицирования. В связи с этим Амир Хан призвал службу здравоохранения взять во внимание новые симптомы, которые проявляются у пациентов в красной зоне.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые выявили в Южной Африке. В короткий срок он распространился и в других странах. Только в Великобритании за сутки зафиксировали десять тысяч случаев заражения.