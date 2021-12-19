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Лидер «Морального кодекса» Мазаев резко высказался в адрес антиваксеров

Общество
Лидер «Морального кодекса» Мазаев резко высказался в адрес антиваксеров
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 19 декабря. Призывающие россиян отказаться от вакцинации против коронавируса знаменитости совершают предательство. Такого мнения придерживается лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

Так музыкант прокомментировал высказывания актрисы Марии Шукшиной и композитора Юрия Лозы, которые постоянно критикуют вакцинацию. Мазаев уверен, что публичные люди таким образом ведут «подрывную деятельность», ведь многие россияне доверяют своим кумирам, поэтому легко поддаются их агитации. На этом фоне темпы вакцинации снижаются.

«Вот эти все боговеры и прочие недоразвитые упыри тормозят нашу цивилизацию», — заявил солист «Морального кодекса» в эфире НСН.

Мазаев назвал публикации Шукшиной и Лозы творчеством глупых людей и пустой демагогией. С его слов, им нужен лишь пиар на жертвах коронавируса.

Ранее актриса Мария Шукшина, активно выступающая против обязательной вакцинации от COVID-19 в медиа, сообщила о блокировке YouTube-канала. В своем Telegram актриса написала, что ее заблокировали «за нарушение правил сообщества YouTube».

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Юрий Лоза моральный кодекс Сергей Мазаев антиваксеры мария шушкина
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