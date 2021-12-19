Представитель премьер-министра Великобритании в ЕС Фрост покинул свой пост

Лондон, 19 декабря. Представляющий интересы Великобритании в Евросоюзе министр Дэвид Фрост уволился с должности по собственному желанию из-за разногласий с главой британского правительства Борисом Джонсоном.

Бывший чиновник опубликовал соответствующее письмо, в котором выразил несогласие с антиковидной политикой властей, а также указал на внутренние проблемы. По его словам, людям необходимо научиться жить с COVID-19.

«Нам нужно научиться жить с ковидом, и я знаю, что вы желаете того же. Вы приняли смелое решение в июле, когда пошли против значительного числа оппонентов и снова открыли страну. К сожалению, оказалось, что это решение можно изменить», — написал он, обращаясь к Джонсону.

Недавно социологический институт YouGov опубликовал данные, согласно которым Борис Джонсон потерял доверие народа. Это связано с рождественской вечеринкой, которую он организовал в канун прошлого года в разгар пандемии коронавируса.