Российские школьники заняли четыре первых места на Международной олимпиаде по информатике

Москва, 19 декабря. Школьники из России завоевали четыре золотые медали на девятой Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics. Об этом сообщили в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Мероприятие прошло в Румынии в удаленном режиме. В составе российской команды выступали Федор Ромашов (г. Москва), Данил Клищ (г. Челябинск), Александр Бабин (г. Красноярск) и Антон Степанов (г. Москва).

«Российские школьники удостоены золотых медалей на 9-й Международной олимпиаде по информатике», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, все они удостоились высших наград. При этом Ромашов занял «абсолютное первое место», так как набрал максимально возможный балл на соревнованиях.

Ранее на румынской олимпиаде, посвященной математике Romanian Master of Mathematics, российские школьники также завоевали золотые медали. Лидерство в общем зачете по данной дисциплине разделили РФ и Китай.