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Минобороны Великобритании: шансы отправки Лондоном военных на Украину минимальны

Политика
Минобороны Великобритании: шансы отправки Лондоном военных на Украину минимальны
wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0

Лондон, 19 декабря. Соединенное королевство вряд ли направит своих военных на Украину в случае обострения ситуации в Донбассе, так как страна не входит в состав НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, несмотря на заявления о помощи Украине в случае «российского вторжения», вмешательство военного контингента Лондона в конфликт практически исключено, и Украина это прекрасно знает. Ответной реакцией могут быть лишь экономические санкции Запада.

«Это факт, что Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем», — заявил Уолесс в беседе со Spectator.

Недавно президенту США Джо Байдену в очередной раз задали вопрос о возможности военного вмешательства Соединенных Штатов в случае «агрессии» России на Украине. Глава государства заявил, что таких планов нет и никогда не было.

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