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Нутрициолог Муравская объяснила опасность совмещения картофеля с мясом

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 08:22
Общество
Нутрициолог Муравская объяснила опасность совмещения картофеля с мясом
pixabay.com

Москва, 19 декабря. Некоторые продукты не совместимы друг с другом, поэтому их не стоит употреблять за один прием пищи. Об этом предупредила нутрициолог Екатерина Муравская.

Правильная работа пищеварительной системы возможна только при определенных условиях и имеет свои особенности. Пища перерабатывается с разной скоростью и при наличии конкретных ферментов. Желудочный сок выделяется в разных количествах, белку необходима кислая среда, а углеводам — щелочная, передает РИА Новости.

«Когда один вид пищи переварился, готов к всасыванию, а для другого не наступило время. Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения. Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания», — пояснила Муравская.

Примерами несовместимых продуктов является крахмал и белки, кефир с хлебом, булка с вареньем, картофель с мясом и каша с сахаром. Употребление таких сочетаний заставляет организм тратить гораздо больше энергии на переработку.

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева ранее предупредила о возможных отеках после употребления молочных продуктов. Чтобы избавиться от дискомфорта, стоит сделать выбор в пользу козьего молока.

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продукты несовместимость екатерина муравская
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