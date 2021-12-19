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Политолог Сосновский: новый проект договоров с США и НАТО минимизирует нападки на Россию

Политика
Политолог Сосновский: новый проект договоров с США и НАТО минимизирует нападки на Россию
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 19 декабря. Проект договоров между Россией и НАТО может обесценить все возможные нападки на Москву. Такое заявление сделал политолог Александр Сосновский.

Соглашение о гарантиях безопасности, по словам эксперта, может стать своевременным и важным шагом для Москвы. Проект был опубликовал на сайте российского МИД и предусматривает несколько аспектов. Во-первых, он гарантирует отказ Североатлантического альянса от любой военной деятельности на Украине. Во-вторых, исключает расширение НАТО на восток. В-третьих, стороны обязуются не рассматривать друг друга как противников.

Такое предложение будет некоторое время рассматриваться западными странами, уверен Сосновский. Так, Германия, скорее всего, займет выжидательную позицию.

«В Берлине ожидают реакции Вашингтона и Брюсселя. Пока никто не отреагировал на подобного рода заявления. Думаю, если ответ последует, он будет положительным, с оговоркой "но"», — сказал политолог.

ФРГ рассмотрит мирное соглашение между НАТО и Кремлем только в том случае, если между Вашингтоном и Москвой пройдет прямой диалог. Открытое обсуждение инициатив сподвигнет Германию на участие в этом проекте.

При этом, сделав такое предложение, Россия показала себя как страна, которая не желает конфликтов. Теперь западным странам будет трудно обвинить ее в попытке саботировать ситуацию на границе с Украиной.

«Теперь Западу придется искать очень весомые доводы, чтобы поломать инициативу РФ», — сказал Сосновский.

Ранее политолог Александр Сосновский предрек Германии серьезные перемены в высшем руководстве, которые произойдут после выборов в парламент страны. В своих выводах эксперт указал на тайный знак, который подтверждает его опасения.

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Все новости / Политика / Политолог Сосновский: новый проект договоров с США и НАТО минимизирует нападки на Россию
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