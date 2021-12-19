Ретроградная Венера начинает движение 19 декабря: что принесет планета любви

Москва, 19 декабря. Воскресенье станет по-настоящему тяжелым днем, так как одновременно произойдут два важных небесных события: полнолуние и ретроградная Венера начнет движения. Что принесут такие перемены на небосводе рассказал астролог Денис Холодницкий.

По словам звездочета, сейчас начался не лучший период для того, кто ищет вторую половинку. Начиная с 19 декабря крайне нежелательно заводить новые отношения. Напротив, наступил момент, когда нужно проанализировать опыт прошлого.

«Проведите оценку, что вам нравилось, что не нравилось, что приемлемо для вас в будущем, а что нет. Время расставить приоритеты, и обозначить важные аспекты, которые должны быть в вашем будущем партнере», — объяснил астролог в беседе с Пятым каналом.

Пары, которые чувствуют усталость или ощущают, что отношения себя изжили, то период ретроградной Венеры — самое подходящее время, чтобы прекратить взаимные страдания. Также существует вероятность, что бывшие возлюбленные вдруг напомнят о себе. Однако звезды настоятельно рекомендуют не верить льстивым и сладким речам экс-партнеров и смотреть только в будущее.

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«Ретроградная Венера влияет и на общение с родственниками и друзьями. Время некоторого отдаления, будет трудно общаться и доказывать свою точку зрения или в целом вы можете заметить, что вас раздражают близкие. Не пугайтесь, все временно», — добавил эксперт.

Ретроградная Венера еще и отличное время, чтобы начать прислушиваться к себе, своим мечтам и желанием. Не исключено, что в процессе самопознания, удастся открыть что-то новое и увлекательное. Свое движение планета завершит только в конце января. Это значит, что у людей будет достаточно времени, чтобы найти внутреннюю гармонию и наладить отношения с близкими, подвел итог Холодницкий.

Астрологи журнала Elle ранее определили два знака зодиака, которым ретроградная Венера принесет больше испытаний, чем другим. В числе «везунчиков» оказались Тельцы и Весы.