Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 09:12
09:11
Происшествия
Тихоокеанский тайфун «Раи» унес жизни 75 человек на Филиппинах
09:10
Общество
Аэропорт Челябинска закрыли для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега
09:08
Политика
МИД Турции: Москва и Анкара не попали в ловушку организаторов убийства посла Карлова
09:00
Общество
Коммунальщики Петербурга могли использовать некачественные реагенты для борьбы со снегом
08:57
Общество
«Муж» Распутиной решился на развод с официальной женой после 23 лет брака
08:53
Происшествия
Садовый дом вспыхнул в Красногвардейском районе Петербурга
08:51
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых пострадали в столкновении Toyota и Suzuki в Якутии
08:49
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись во дворе дома в Красносельском районе Петербурга
08:47
Общество
Терапевт Хан: зараженные штаммом «Омикрон» пациенты по ночам страдают от потливости
08:43
Происшествия
Семья с ребенком отравилась угарным газом в Нижегородской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ретроградная Венера начинает движение 19 декабря: что принесет планета любви

Общество
Ретроградная Венера начинает движение 19 декабря: что принесет планета любви
pixabay.com

Москва, 19 декабря. Воскресенье станет по-настоящему тяжелым днем, так как одновременно произойдут два важных небесных события: полнолуние и ретроградная Венера начнет движения. Что принесут такие перемены на небосводе рассказал астролог Денис Холодницкий.

По словам звездочета, сейчас начался не лучший период для того, кто ищет вторую половинку. Начиная с 19 декабря крайне нежелательно заводить новые отношения. Напротив, наступил момент, когда нужно проанализировать опыт прошлого.

«Проведите оценку, что вам нравилось, что не нравилось, что приемлемо для вас в будущем, а что нет. Время расставить приоритеты, и обозначить важные аспекты, которые должны быть в вашем будущем партнере», — объяснил астролог в беседе с Пятым каналом.

Пары, которые чувствуют усталость или ощущают, что отношения себя изжили, то период ретроградной Венеры — самое подходящее время, чтобы прекратить взаимные страдания. Также существует вероятность, что бывшие возлюбленные вдруг напомнят о себе. Однако звезды настоятельно рекомендуют не верить льстивым и сладким речам экс-партнеров и смотреть только в будущее.

Ретроградная Венера начинает движение 19 декабря: что принесет планета любви
pixabay.com /

«Ретроградная Венера влияет и на общение с родственниками и друзьями. Время некоторого отдаления, будет трудно общаться и доказывать свою точку зрения или в целом вы можете заметить, что вас раздражают близкие. Не пугайтесь, все временно», — добавил эксперт.

Ретроградная Венера еще и отличное время, чтобы начать прислушиваться к себе, своим мечтам и желанием. Не исключено, что в процессе самопознания, удастся открыть что-то новое и увлекательное. Свое движение планета завершит только в конце января. Это значит, что у людей будет достаточно времени, чтобы найти внутреннюю гармонию и наладить отношения с близкими, подвел итог Холодницкий.

Астрологи журнала Elle ранее определили два знака зодиака, которым ретроградная Венера принесет больше испытаний, чем другим. В числе «везунчиков» оказались Тельцы и Весы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ретроградная Венера начинает движение 19 декабря: что принесет планета любви
прогноз астрология холодницкий ретроградная венера
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать