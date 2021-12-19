Тело 35-летней японской актрисы Саяки Канда нашли под окнами отеля

Токио, 19 декабря. Популярная японская актриса озвучки и певица Саяка Канда трагически погибла на 36-м году жизни. Труп японки обнаружили под окнами отеля, в котором она снимала номер на 14-м этаже. Печальную весть сообщили на ее сайте.

Авторитетное агентство Kyodo проинформировало, что труп девушки обнаружили под окнами гостиницы в городе Саппоро (северная префектура Хоккайдо). Канда прибыла туда для участия в музыкальном шоу.

Основная версия следствия — самоубийство. Установка всех деталей и обстоятельств трагедии продолжается.

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