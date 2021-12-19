Политолог Лазарев: Киеву следует «отбросить» идеологию в вопросе поставок газа из России

Киев, 19 декабря. Украина нуждается в российском газе как никогда, но руководство страны не может пойти на договоренности о прямых поставках топлива по идеологическим причинам. Об этом заявил украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев.

Поставки голубого топлива на Украину из России значительно снизят стоимость энергоресурсов для населения. В случае подписания контракта заметно подешевеют газ, отопление и продукты питания. Однако все это невыгодно Киеву.

«Также необходимо поднимать вопрос о прямых закупках газа Украины в РФ, но для этого нужно отбросить всякую идеологию, которая обрезает возможности маневра и приводит к неправильному решению», — сказал Лазарев.

Вопрос прямых поставок российского газа на Украину не будет решен даже в случае встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Примечательно, что сам факт переговоров двух лидеров маловероятен.

При этом российский лидер всегда был готов к прямым переговорам со своим украинским коллегой. Однако для этого на данный момент для встречи нет оснований, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.