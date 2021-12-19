Блогер Новикова поделилась лайфхаком по спасению томатной пасты от плесени

Москва, 19 декабря. Целую банку томатной пасты не всегда получается использовать за раз, а вскрытая упаковка является рассадником плесени. Как этого избежать, рассказала блогер с ником novikova_pp_ в своем Instagram-аккаунте.

На странице девушка выложила видео, где советует подписчикам разбавить томатную пасту водой. После этого необходимо найти шприц и с его помощью заполнить продуктом пакетики для льда. Полученный результат необходимо отправить в морозилку до полной заморозки и использовать по необходимости.

«Когда понадобится томатная паста — просто отламываем нужное количество!» — посоветовала она.

Многие из подписчиков восхитились такой оригинальной идеей. Некоторые поделились и своим способом. По их словам, чтобы томатная паста «не цвела», достаточно после использования налить поверх немного подсолнечного масла.

Блогеры часто делятся своими лайфхаками, которые актуальны для многих людей. Так, пользователь TikTok рассказал, как правильно варить яйца и какие последствия сулят ошибки в технологии приготовления.