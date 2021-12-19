Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 09:12
09:10
Общество
Аэропорт Челябинска закрыли для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега
09:08
Политика
МИД Турции: Москва и Анкара не попали в ловушку организаторов убийства посла Карлова
09:00
Общество
Коммунальщики Петербурга могли использовать некачественные реагенты для борьбы со снегом
08:57
Общество
«Муж» Распутиной решился на развод с официальной женой после 23 лет брака
08:53
Происшествия
Садовый дом вспыхнул в Красногвардейском районе Петербурга
08:51
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых пострадали в столкновении Toyota и Suzuki в Якутии
08:49
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись во дворе дома в Красносельском районе Петербурга
08:47
Общество
Терапевт Хан: зараженные штаммом «Омикрон» пациенты по ночам страдают от потливости
08:43
Происшествия
Семья с ребенком отравилась угарным газом в Нижегородской области
08:43
Общество
Лидер «Морального кодекса» Мазаев резко высказался в адрес антиваксеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Известия»: активное ведение соцсетей может привлечь внимание мошенников

Общество
«Известия»: активное ведение соцсетей может привлечь внимание мошенников
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

, 19 декабря. Новой целью мошенников становятся люди, активно ведущие профили в своих социальных сетях. Об этом рассказал тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин.

В частности злоумышленники начали отслеживать фотографии и хэштеги в социальных сетях. Например, пользователь Сети опубликовал в Instagram фотографию, которую сопроводил хэштегами «карантин», «covid19». После этого ему могут позвонить якобы сотрудники полиции, которые сообщат о попытке снятия средств, опираясь на то, что жертва находится на самоизоляции.

Главным трюком этой мошеннической схемы является использование актуального повода. Золотухин считает, что этот метод говорит о новом витке развития аферистов.

«Преступники точечно используют индивидуальный сценарий, рассчитанный на конкретного человека, и при этом совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества. Это приводит к тому, что у такой двухходовки очень высокий уровень опасности», — сообщил «Известиям» эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий заявил, что ответный звонок позволит выявить телефонного мошенника. Специалист также предупредил об опасности размещения персональных данных в Сети.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Известия»: активное ведение соцсетей может привлечь внимание мошенников
мошенники соцсети схема
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать