«Известия»: активное ведение соцсетей может привлечь внимание мошенников

, 19 декабря. Новой целью мошенников становятся люди, активно ведущие профили в своих социальных сетях. Об этом рассказал тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин.

В частности злоумышленники начали отслеживать фотографии и хэштеги в социальных сетях. Например, пользователь Сети опубликовал в Instagram фотографию, которую сопроводил хэштегами «карантин», «covid19». После этого ему могут позвонить якобы сотрудники полиции, которые сообщат о попытке снятия средств, опираясь на то, что жертва находится на самоизоляции.

Главным трюком этой мошеннической схемы является использование актуального повода. Золотухин считает, что этот метод говорит о новом витке развития аферистов.

«Преступники точечно используют индивидуальный сценарий, рассчитанный на конкретного человека, и при этом совмещают его с уже известными приемами банковского мошенничества. Это приводит к тому, что у такой двухходовки очень высокий уровень опасности», — сообщил «Известиям» эксперт.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий заявил, что ответный звонок позволит выявить телефонного мошенника. Специалист также предупредил об опасности размещения персональных данных в Сети.