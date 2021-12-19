Умер один из создателей парижского Центра Жоржа Помпиду архитектор Ричард Роджерс

Лондон, 19 декабря. Скончался британский архитектор Ричард Роджерс, участвовавший в создании французского Центра Жоржа Помпиду и лондонского стадиона O2 Arena, Ричард Роджерс. Британец ушел из жизни в возрасте 88 лет, сообщила корпорация «Би-би-си».

Как передала вещательная компания, Ричард Роджерс «тихо ушел из жизни» в субботу вечером. Сын архитектора Ру Роджерс подтвердил данные о его смерти в беседе с газетой The New York Times. Причина летального исхода не озвучивалась.

Помимо прочего Роджерс также принимал участие в возведении штаб-квартиры страховой компании Lloyd's в столице Великобритании, терминалов аэропортов Хитроу в Лондоне и Барахас в Мадриде. Архитектор также занимался проектированием здания Европейского суда по правам человека в Страсбурге. В 1991 году Ричард Роджерс был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.

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