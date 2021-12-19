Ребенок угодил под колеса автобуса в Ангарске

Ангарск, 19 декабря. Водитель автобуса совершил наезд на ребенка в Ангарске, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили местные соцсети.

На видеозаписи, опубликованной с места происшествия, видно что ребенок перебегает дорогу по регулируемому переходу. Однако водителя автобуса этот факт не смутил, и он нажал на тормоза только через несколько десятков метров после столкновения. В результате аварии несовершеннолетний получил травму ноги.

Компания-перевозчик уже отреагировала на эту ситуацию. По словам представителя организации, данный водитель будет уволен с занимаемой должности. Вполне вероятно, что по факту ДТП он понесет ответственность в соответствии с российским законодательством.

Ранее произошло лобовое столкновение грузовика с автомобилем Toyota Auris. В результате ДТП погибла 65-летняя водитель легковушки.