МЧС предупредило о последствиях в случае покупки некачественной пиротехники

Москва, 19 декабря. Пиротехнические изделия к Новому году стоит приобретать только в специализированных магазинах, предварительно проверив сертификат соответствия товара у продавца. Об этом сообщили в подмосковном отделении МЧС.

Использовать пиротехнические изделия необходимо строго в соответствии с инструкцией. При этом нельзя забывать, что некоторые ее виды недопустимы для применения лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

«При эксплуатации пиротехническиех изделий категорически запрещается ронять или бросать фейерверки, хранить их без упаковки», — сообщили ТАСС в МЧС.

Кроме того, эксперты посоветовали воздержаться от использования пиротехники на улице при ветре более пяти метров в секунду и в закрытых помещениях. Запуск салютов с балконов жилых домов также категорически запрещен.

Председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин выступил с похожим обращением. Он призвал россиян при выборе салютов и петард руководствоваться техникой безопасности и элементарными правилами.