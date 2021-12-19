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МЧС предупредило о последствиях в случае покупки некачественной пиротехники

Общество
МЧС предупредило о последствиях в случае покупки некачественной пиротехники
pixabay.com

Москва, 19 декабря. Пиротехнические изделия к Новому году стоит приобретать только в специализированных магазинах, предварительно проверив сертификат соответствия товара у продавца. Об этом сообщили в подмосковном отделении МЧС.

Использовать пиротехнические изделия необходимо строго в соответствии с инструкцией. При этом нельзя забывать, что некоторые ее виды недопустимы для применения лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

«При эксплуатации пиротехническиех изделий категорически запрещается ронять или бросать фейерверки, хранить их без упаковки», — сообщили ТАСС в МЧС.

Кроме того, эксперты посоветовали воздержаться от использования пиротехники на улице при ветре более пяти метров в секунду и в закрытых помещениях. Запуск салютов с балконов жилых домов также категорически запрещен.

Председатель Ассоциации независимых пиротехников Сергей Волжин выступил с похожим обращением. Он призвал россиян при выборе салютов и петард руководствоваться техникой безопасности и элементарными правилами.

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мчс новый год пиротехника техника безопасности
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