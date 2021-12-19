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Садовод Рыкалина посоветовала выращивать зелень к Новому году на домашних огородах

Общество
Садовод Рыкалина посоветовала выращивать зелень к Новому году на домашних огородах
pixabay.com

Москва, 19 декабря. Выращивать в квартирных условиях можно любые овощи, однако к Новому году плодовые не успеют взойти. В таком случае лучше обратить внимание на зелень.

Зелень отлично растет в горшках и маленьких парниках, которые используются для дачной рассады. Они часто продаются в магазинах для садоводов или на маркетплейсах, пояснила блогер Марина Рыкалина в беседе с «Ямал-Медиа».

Обеспечить благоприятные условия для рассады позволит увлажнитель воздуха. Еще одной важной составляющей успешного урожая являются удобрения.

«Если вы хотите вырастить экологически чистый урожай, то нужно купить торф без добавления минеральных удобрений и качественный биогумус (вермикомпост, органическое удобрение — Прим. ФАН). Это самое доступное, что можно найти», — отметила садовод.

Для украшения праздничных салатов отлично подойдет микрозелень, которая продается не только в виде семян, но в лотках без земли, с джутовыми ковриками. Рекордсменами по росту считаются кресс-салат, укроп, петрушка, лук и другая зелень. Однако быстрее всех урожай дают горох и подсолнечник, которые к тому же отличаются бюджетной стоимостью.

Диетолог Маргарита Королева ранее призвала россиян отказаться от оливье на новогоднем столе. Она напомнила, что подобные салаты с большим количеством майонеза негативно сказываются на желудке.

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