Москва, 19 декабря. Экономики мировых государств рано или поздно примут модель Советского Союза. Такое мнение выразил главред информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

СССР являлся державой, которая опережала свое время на много лет. По словам Намовира, социалистическая модель экономики — самая разумная из существующих и скоро все государства Европы и Азии это поймут. В качестве примера эксперт привел Китай, в котором проводимая программа НЭПа продолжается уже больше ста лет.

«На мой субъективный взгляд, СССР — это государство, обогнавшее свое время. Мы видим, как мир все больше разворачивается в сторону тех идей, принципов и характера производства, на которых был основан Советский Союз», — заявил Намовир.

Недавно прошла тридцатая годовщина подписания Беловежских соглашений, которые ознаменовали развал Советского Союза. Депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что заключившие договор политики являются «безвольными подкаблучниками».