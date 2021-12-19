Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 07:41
07:35
Общество
Береговая линия Петербурга покрылась густым туманом
07:32
Общество
МЧС предупредило о последствиях в случае покупки некачественной пиротехники
07:21
Общество
Садовод Рыкалина посоветовала выращивать зелень к Новому году на домашних огородах
07:20
Политика
Журналист Намовир: мировая экономика рано или поздно придет к модели СССР
07:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева отказалась верить в будущую свадьбу сына со стриптизершей
07:01
Политика
Читатели WP негативно отреагировали на высокомерную позицию НАТО по отношению к России
06:55
Армия
AFP: «зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу ранним утром
06:53
Спорт
НХЛ усилила карантинные меры из-за распространения коронавируса
06:40
Происшествия
Пенсионерка стала жертвой лобового столкновения «Тойоты» и грузовика в Екатеринбурге
06:38
Происшествия
Жителей Омска напугал густой туман с запахом гари
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналист Намовир: мировая экономика рано или поздно придет к модели СССР

Политика
Журналист Намовир: мировая экономика рано или поздно придет к модели СССР
wikipedia.org  /  Milan Nykodym / CC BY-SA 2.0

Москва, 19 декабря. Экономики мировых государств рано или поздно примут модель Советского Союза. Такое мнение выразил главред информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

СССР являлся державой, которая опережала свое время на много лет. По словам Намовира, социалистическая модель экономики — самая разумная из существующих и скоро все государства Европы и Азии это поймут. В качестве примера эксперт привел Китай, в котором проводимая программа НЭПа продолжается уже больше ста лет.

«На мой субъективный взгляд, СССР — это государство, обогнавшее свое время. Мы видим, как мир все больше разворачивается в сторону тех идей, принципов и характера производства, на которых был основан Советский Союз», — заявил Намовир.

Недавно прошла тридцатая годовщина подписания Беловежских соглашений, которые ознаменовали развал Советского Союза. Депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что заключившие договор политики являются «безвольными подкаблучниками».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналист Намовир: мировая экономика рано или поздно придет к модели СССР
ссср китай социализм
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать