Наташа Королева отказалась верить в будущую свадьбу сына со стриптизершей

Москва, 19 декабря. Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип сделал предложение 20-летней Мелиссе Волынкиной, которая работала стриптизершей. Звездная мать отказывается верить, что наследник свяжет жизнь с такой девушкой.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» уверена, что отношения молодых людей долго не продлятся. Королева призналась, что у сына было множество возлюбленных, о которых не знает общественность.

«Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете и слава богу! У него есть третий этаж — гнездо. В этом гнезде, что там происходит, я не знаю, туда разные птицы залетают и вылетают, я не вмешиваюсь, это неправильно вмешиваться в жизнь сына», — пояснила артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Однако звездные родители стараются со всеми девушками сына общаться нейтрально. Королева не выгоняет невесту Архипа, но верит, что «жизнь все расставит на свои места». Больше всего певица сейчас беспокоится об образовании молодого человека. Она надеется, что тот все же не свяжет свою карьеру с шоу-бизнесом.

Наташа Королева и Архип Глушко ранее приняли участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Они набрали меньше всего голосов и сразу же покинули проект.