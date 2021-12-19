Вашингтон, 19 декабря. Газета The Washington Post недавно опубликовала статью о проектах договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Документ также размещен на официальном портале МИД РФ.

Читатели возмутились высокомерному тону, которым журналисты описали содержание документа. По их мнению, Североатлантический альянс продолжает интеграцию в Восток и не считает нужным считаться со своим стратегическим партнером — Россией.

«Соединенные Штаты, по сути, выстрелили себе в ногу, оттолкнув Россию. Запад сделал это, продолжая высокомерно расширять НАТО все дальше на восток, несмотря на возражения России», — написал один из комментаторов.

«Вполне разумно, что Россия хочет иметь вокруг своих границ кольцо стран, которые не входят в состав НАТО», — добавил другой.

«Путин никому не угрожает. Это фантазии — особенно вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения», — выразил свое мнение еще один читатель.

Недавно Россия предложила США провести переговоры по взаимным гарантиям безопасности. В соглашении указано, что НАТО должно прекратить расширение на восток и отказаться от присоединения к Альянсу Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что несмотря на все договоренности НАТО продолжает подминать под себя Украину. По его словам, такие действия для России являются красной линией, и в случае усугубления ситуации вполне вероятна ответная реакция.