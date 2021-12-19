AFP: «зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу ранним утром

Багдад, 19 декабря. «Зеленая зона» в иракской столице ранним утром была атакована из пусковых ракетных установок. Как сообщило агентство AFP, именно в этом районе находятся диппредставительства разных стран, в том числе — американское.

Журналисты в своем заявлении ссылаются на сообщение Сил безопасности Ирака. По информации военных, одну из выпущенных ракет удалось ликвидировать во время полета, однако другая «упала на площади, повредив две машины».

«Зеленая зона» Багдада и международный аэропорт, в районе которого располагается военный аэродром, порой становятся целями ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок. Огонь также ведется и по военным базам на территории Ирака. В большинстве своем подобные происшествия не приводят к жертвам среди населения и не наносят существенного ущерба.

Двумя неделями ранее группа террористов напала на военнослужащих и гражданских на севере Ирака. В результате инцидента погибли десять человек, из которых семеро — солдаты.