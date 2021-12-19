НХЛ усилила карантинные меры из-за распространения коронавируса

, 19 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) вместе с профсоюзными организациями объявила об усилении ограничительных мер из-за COVID-19 в отношении игроков клубов.

Спортсменов призвали использовать медицинские маски при путешествиях и посещении любых закрытых помещений. Исключением являются тренировочные площадки и места приема пищи. Помимо этого хоккеистам порекомендовали отказаться от визитов в рестораны и не принимать участие в массовых мероприятиях.

Согласно новым мерам противодействия COVID-19, хоккеисты теперь вынуждены ежедневно сдавать ПЦР-тесты. Новые ограничения касаются всех игроков лиги, вне зависимости от статуса вакцинации, говорится на официальном портале НХЛ.

Из-за распространения омикрон-штамма все больше государств вводят новые меры. Одной из таких стран стали Нидерланды, которые почти на месяц объявили локдаун с жесткими ограничениями.