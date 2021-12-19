Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 07:41
07:35
Общество
Береговая линия Петербурга покрылась густым туманом
07:32
Общество
МЧС предупредило о последствиях в случае покупки некачественной пиротехники
07:21
Общество
Садовод Рыкалина посоветовала выращивать зелень к Новому году на домашних огородах
07:20
Политика
Журналист Намовир: мировая экономика рано или поздно придет к модели СССР
07:17
Шоу-бизнес
Наташа Королева отказалась верить в будущую свадьбу сына со стриптизершей
07:01
Политика
Читатели WP негативно отреагировали на высокомерную позицию НАТО по отношению к России
06:55
Армия
AFP: «зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу ранним утром
06:53
Спорт
НХЛ усилила карантинные меры из-за распространения коронавируса
06:40
Происшествия
Пенсионерка стала жертвой лобового столкновения «Тойоты» и грузовика в Екатеринбурге
06:38
Происшествия
Жителей Омска напугал густой туман с запахом гари
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

НХЛ усилила карантинные меры из-за распространения коронавируса

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 06:53
Спорт
НХЛ усилила карантинные меры из-за распространения коронавируса
nhl.com  /  NHL

, 19 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) вместе с профсоюзными организациями объявила об усилении ограничительных мер из-за COVID-19 в отношении игроков клубов.

Спортсменов призвали использовать медицинские маски при путешествиях и посещении любых закрытых помещений. Исключением являются тренировочные площадки и места приема пищи. Помимо этого хоккеистам порекомендовали отказаться от визитов в рестораны и не принимать участие в массовых мероприятиях.

Согласно новым мерам противодействия COVID-19, хоккеисты теперь вынуждены ежедневно сдавать ПЦР-тесты. Новые ограничения касаются всех игроков лиги, вне зависимости от статуса вакцинации, говорится на официальном портале НХЛ.

Из-за распространения омикрон-штамма все больше государств вводят новые меры. Одной из таких стран стали Нидерланды, которые почти на месяц объявили локдаун с жесткими ограничениями.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / НХЛ усилила карантинные меры из-за распространения коронавируса
нхл ограничения коронавирус
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать