Третьяк «вспомнил молодость» во время просмотра победного матча сборной России против Чехии

Москва, 19 декабря. Российские хоккеисты вышли на лед против Чехии с боевым настроем и заряженные на победу. По словам президента ФХР Владислава Третьяка, во время просмотра первого периода матча он даже «вспомнил молодость».

Накануне сборная России провела матч против чешских хоккеистов, который закончился победой подопечных Алексея Жамнова. Как отметил сам Третьяк, в начале встречи чехи даже «даже не знали, что делать». По словам легендарного советского хоккеиста, в первые минуты игры россияне просто «разрывали на части» своего соперника.

«Мне очень понравилась игра, и особенно первый период матча с чехами. Я просто молодость вспомнил во время первого периода, вспомнил, как играл за сборную и ЦСКА. В первые десять минут сделали результат и действовали очень здорово», — поделился Владислав Третьяк с журналистами.

Благодаря победе российская команда дополнила свой актив до девяти очков и закрепилась в лидерах турнирной таблицы Кубка Первого канала. В копилке сборной Чехии на данный момент один балл.