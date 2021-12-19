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Финансист Шеин: высокие долги американцев обеспечивают США финансовое благополучие

Экономика
Финансист Шеин: высокие долги американцев обеспечивают США финансовое благополучие
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 декабря. Соединенным Штатам удается долгое время сохранять финансовое благополучие из-за высоких задолженностей американцев. Об этом рассказал глава управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

Сами США, как и их граждане, также являются обладателями огромных долгов — 28 триллионов долларов, напоминает Шеин. При этом доходы населения растут слишком медленно, а граждане набрали кредитов на 15 триллионов долларов. Благодаря этому симбиозу задолженностей, Соединенные Штаты остаются обеспеченным государством.

«Американцы не отстают от родного государства и набрали кредитов почти на 15 трлн долларов. В основном это ипотека, на долю которой приходится две трети долгов», — пояснил Шеин.

Недавно глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что обесценивание валюты в конце 2021 года достигнет восьми процентов. Однако министр рассчитывает, что по итогам 2022 года ситуация станет лучше, и инфляция сократится вдвое.

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