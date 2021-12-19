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Российские ресурсные компании предупредили о начислении пени неплательщикам ЖКХ с января

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 06:34
Общество
Российские ресурсные компании предупредили о начислении пени неплательщикам ЖКХ с января
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 19 декабря. Гражданам России, которые вовремя не оплатили квитанции ЖКХ, с 2022 года будет начисляться пеня. Об этом сообщили работники в сфере поставки энергетических ресурсов.

Россиянам, по словам специалистов, теперь придется намного серьезней отнестись к своевременной оплате коммунальных счетов, пишет PRIMPRESS. Особенно важно оплатить долги перед новогодними праздниками, так как в этот период подобные мелочи отходят на второй план.

«За каждый день просрочки оплаты владельцам квартир будут начислять по 0,04%. А если человек не будет платить более трех месяцев, пеня повысится вдвое. Для снижения задолженности с нового года будут введены штрафные санкции в отношении неплательщиков», — предупредили компании.

Однако стоит и не забывать о внимательности при разборе квитанции об оплате ЖКХ. Недавно в Нижнем Новгороде мошенники попытались обмануть местных жителей, прислав им поддельные счета с огромными суммами.

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квитанции жкх коммунальные услуги пеня
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