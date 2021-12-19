SuperJob: более 20% россиян будут пересматривать советские фильмы в новогодние каникулы

Москва, 19 декабря. Каждый пятый опрошенный россиянин в новогодние праздники собирается пересматривать фильмы из классики советского кинематографа. При этом большинство остановили свой выбор на «Иронии судьбы, или С легким паром!», сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Почетные места в топе советских фильмов также заняли «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика» и «Джентльмены удачи». Не забыли россияне и про «Чародеев», «Карнавальную ночь» и «Вечера на хуторе близ Диканьки». Об этом передает РИА Новости.

Каждый шестой опрошенный больше предпочитает зарубежное производство — части «Гарри Поттера», сериал «Игра престолов», «Ведьмак», а также киноновинки «Дюна», «Дом Gucci» и «Матрица 4». Чуть меньше опрошенных остановили выбор на классике. Они будут пересматривать такие традиционные фильмы, как «Один дома», «Гринч — похититель Рождества», «День сурка», «Терминатор» и другие.

Современное российское кино на Новый год выбрали семь процентов россиян. Свое предпочтение они отдадут «Елкам», «Последнему богатырю», «Вампирам средней полосы», «Сватам» и другим фильмам.

SuperJob также поинтересовался, на что россияне планируют потратить новогоднюю премию. Каждый пятый опрошенный ответил, что заплатит за кредит или отдаст долг.