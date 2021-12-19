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Ребенок и взрослый погибли при пожаре в подмосковном СНТ «Дружба»

Происшествия
Ребенок и взрослый погибли при пожаре в подмосковном СНТ «Дружба»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Москва, 19 декабря. Тела ребенка и взрослого человека нашли в сгоревшем доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Дружба» в Подмосковье.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб региона около полуночи 19 декабря. Во время трагедии в доме находились еще один взрослый и ребенок, которые сейчас находятся в больнице.

Информация о состоянии пострадавших в настоящее время неизвестна. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще один пожар ранее произошел в Новой Москве. Злоумышленники убили местного жителя, после чего пытались сжечь его тело в коттедже, чтобы скрыть следы преступления.

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