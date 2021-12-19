Киев, 19 декабря. Более половины жителей восточной Украины считают россиян братским народом. Об этом заявил директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Западная часть страны активно отстаивает русофобские идеи. Это является серьезной проблемой для всего государства, разделенной на два лагеря, передает «Украина.ру».

«Отношение к России там достаточно сложное. На востоке, несмотря на оголтелую пропаганду, 60 процентов граждан относятся России и к россиянам дружественно, считая их братским народом. Была же социология по поводу тезиса Путина о единстве россиян и украинцев, где тоже всплыли неприятные для Киева детали», — сказал Анпилогов.

Действующая украинская власть портит отношения не только с Россией, но и с Западом. Президент Владимир Зеленский ранее провалил встречу в Брюсселе. Глава государства сразу же завел темы поставок оружия и «Северного потока — 2», что только раздражает представителей Германии.