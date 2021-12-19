NYT: Пентагон врал о числе погибших от американских бомбардировок в Сирии мирных жителей

Вашингтон, 19 декабря. Министерство обороны США занижало данные о численности погибших мирных жителей от авиаударов на территории Сирии. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание также сообщает, что Пентагон скрывал данные о жертвах среди гражданских в результате авиаударов в Афганистане и Ираке. В распоряжении журналистов NYT оказались около 1,5 тысячи внутренних документов ведомства.

Согласно официальным данным, при бомбардировке запрещенного в России «Исламского государства»1 в САР и Ираке с 2014 года погибло 1417 невинных жителей, а в Афганистане с 2018 года — 188 мирных. Проанализировав внутренние документы Пентагона, журналисты пришли к выводу, что «сотни жертв» были попросту не уточнены ведомством.

Недавно пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не намерен предоставлять дополнительную военную поддержку Украине. Он также напомнил об уже одобренной помощи в 60 миллионов долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.