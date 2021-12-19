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Амурские пожарные спасли четырех человек из объятого пламенем дома

Происшествия
Амурские пожарные спасли четырех человек из объятого пламенем дома
vk.com  /  ГУ МЧС России по Мурманской области

Владивосток, 19 декабря. Пожар произошел в пристроенном к одному из домов гараже в селе Чигири рано утром. Во время возгорания были спасены четыре человека.

Согласно данным МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 05:39, выяснилось, что горит гараж. Пожарные справились с огнем за девять минут.

Спасатели оперативно вывели из дома четырех жильцов. Отмечается, что во время пожара никто не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. В тушении огня участвовали 11 сотрудников МЧС и две единицы пожарной техники.

Ранее пожарные спасли из горящей квартиры двух человек в Партизанске. Воспламенение в многоквартирном доме на улице Комсомольская очевидцы заметили накануне вечером.

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пожар мчс приморье пожарные амурская область
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