Политолог Баширов предупредил о потенциальной угрозе войны между Россией и НАТО

Москва, 19 декабря. Россия давно находится «на прицеле» НАТО, а в настоящий момент угроза военного противостояния Альянса и Москвы крайне высока. Такое мнение выразил политолог Марат Баширов.

В авторском Telegram-канале «Политджойстик» эксперт объяснил, что вооруженный конфликт неустанно провоцируют генералы НАТО, которые то и дело «бряцают оружием». Однако, считает политолог, Россия не будет молча терпеть провокации военно-политического блока.

«Так-то, если что, то мы, вообще-то, накануне войны с НАТО. Да, Рождество. Да, энергокризис в Европе и цены на газ и электроэнергию умножились в разы. Но почему-то именно сейчас генералы НАТО решили бряцать оружием. Мы ответили ультиматумом – или сдавайте назад, или будут контрмеры», – написал Баширов.

Политический аналитик также обратил внимание, что ключевые решения Альянса принимаются в Вашингтоне. Поэтому немаловажным вопросом остается тема дееспособности американского лидера Джо Байдена. Баширов усомнился, что хозяин Белого дома может управлять военными и разрешить сложившийся конфликт.

«Если НАТО откажется и Байден не сможет сообразить что к чему, то радары в Польше, Чехии и Румынии могут отсчитать потенциальные минуты до подлета нацеленных ракет. А что? Мы-то в Москве тоже уже в прицеле», — резюмировал эксперт.

Мнение, что существует потенциальная угроза военного столкновения между Россией и НАТО, ранее высказал и член Совфеда РФ Алексей Пушков. Он предположил, что Альянс пытается превратить Украину в некий «плацдарм», чтобы получить возможность угрожать России.